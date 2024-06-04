Выставка уникальных документов откроется во Дворце пионеров к 225-летию Александра Пушкина

Фото: Главархив Москвы

Главархив вместе с департаментом образования и науки Москвы подготовил выставку "Наш Пушкин", которая откроется во Дворце пионеров на Воробьевых горах. Гости смогут увидеть уникальные документы, связанные с важными жизненными вехами поэта, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"В этом году мы празднуем 225-летие Александра Пушкина, с творчеством которого не понаслышке знаком каждый в нашей стране. Великий поэт внес огромный вклад в развитие русской литературы и культуры, и даже спустя более чем два столетия мы не перестаем восхищаться и зачитываться его произведениями в любом возрасте", – отметила она.

Ракова уточнила, что выставка пройдет с 6 по 9 июня. В экспозиции будут представлены подлинные документы. Также для посетителей подготовят мастер-классы и лекции. Вход на выставку и мероприятия свободный.

В уникальных материалах присутствуют записи о рождении Пушкина и его браке с Натальей Гончаровой. В частности, гости увидят документы, связанные с семьей поэта.

Ранее Новая Третьяковка организовала выставку "Васнецовы. Связь поколений. Из XIX в XXI век" по случаю 175-летия со дня рождения Виктора Васнецова и к 100-летию со дня рождения Андрея Васнецова.

Экспозиция включает произведения живописи и графики из 15 музеев и шести частных коллекций. Ее можно посетить до 4 ноября.

