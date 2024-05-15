Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка "Сказки московской майолики" открылась в Музее ВДНХ 15 мая. В экспозицию вошли скульптуры из коллекции Вероники и Сергея Озерининых, а также экспонаты периода 1952–1960 годов. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на пресс-службу ВДНХ.

Экспозиция будет доступна до 12 января. Посетители могут полюбоваться украшениями советского интерьера и скульптурами малых форм, в которых отражены яркие образы и достижения трудящихся. Среди авторов – мастера, которые работали над деталями облицовки фонтана павильона "Масличные культуры".

История майолики представлена на выставке в пяти разделах. Так, можно будет узнать об истории скульптур 1950-х годов Гжельского керамического завода, познакомиться с героями труда, персонажами сказок и майоликой скульптурно-художественной фабрики № 1 в Москве.

Ранее москвичей пригласили на 85-летний юбилей ВДНХ, который будут отмечать 1 августа. Однако мероприятия, приуроченные к празднику, начнутся раньше.

28 мая в 12:00 и 15:00 посетители узнают историю Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) с ее основания до закрытия и консервации в годы Великой Отечественной войны, а в 13:30 и 19:30 в музее "Слово" пройдут мастер-классы по изготовлению юбилейных открыток с элементами каллиграфии.

