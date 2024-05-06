Сергунина анонсировала праздничную программу на ВДНХ в честь 85-летия выставки

Фото: пресс-служба ВДНХ

Насыщенная программа ожидает гостей ВДНХ в честь 85-летия главной выставки страны, чей юбилей отмечается 1 августа. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

По ее словам, предпраздничные события начнутся в столице уже 8 мая, за 85 дней до дня рождения ВДНХ. Туристов и жителей города, уточнила она, не только познакомят с историей и достопримечательностями выставки, но и проведут бесплатные экскурсии, лекции и мастер-классы.

"Мероприятия будут проводить в музеях и на территории выставки каждые десять дней вплоть до 27 июля", – рассказала она.

В 11 и 19 часов 8 мая в Музее ВДНХ проведут прогулки "Начало начал", где гостям расскажут основные исторические этапы ВДНХ, покажут архивные фото и видео, а также интерактивные экспонаты и модели архитектурных сооружений. В тот же день в 13:30 и 19:30 посетители экскурсии "От республиканского павильона до музея "Слово": история в деталях" смогут узнать историю павильона "Земледелие", который считают одним из самых красивых зданий на ВДНХ.

8-го числа в 18:00 и 19:30 жители и гости Москвы смогут узнать историю центра "Космонавтика и авиация", а в 19 часов 18 мая здесь проведут лекцию-викторину на космическую тему. В тот же день в Музее славянской письменности "Слово" проведут экскурсии "85 лет: основные вехи и реформы развития языка и письменности", где особое внимание уделят реформе орфографии 1956 года. Мероприятия начинаются в 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 и 22:30.

28 мая в 12 и 15 часов посетители узнают историю Всесоюзной сельскохозяйственной выставки (ВСХВ) с ее основания до закрытия и консервации в годы Великой Отечественной войны, а в 13:30 и 19:30 в музее "Слово" пройдут мастер-классы по изготовлению юбилейных открыток с элементами каллиграфии. В тот же день в 17:30, 18:30 и 19:30 в центре "Космонавтика и авиация" расскажут об известных личностях в отрасли. Подробная программа мероприятий размещена на сайте ВДНХ.

Ранее Сергунина рассказывала, что в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории выставки с 8 по 12 мая пройдут различные концерты, спектакли и экскурсии. Основные события запланированы на 9 мая, в частности, на площади Промышленности разместят сцену и шесть тематических зон, посвященных важным историческим событиям войны.