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06 июня, 11:31

Город

Более 21 тысячи заявок подано на проведение мероприятий в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба ДИТ

Свыше 21 тысячи заявок поступило на проведение мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с момента запуска сервиса бронирования. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Заммэра рассказала, что каждый житель может не только посетить фестиваль, но и провести собственный мастер-класс, концерт, экскурсию или спортивную тренировку. Кроме того, она пригласила присоединиться к проекту московские учреждения, предпринимателей и НКО. В данный момент для бронирования доступно свыше 450 городских площадок, добавила заммэра.

Заявки принимаются до 3 сентября на официальном сайте фестиваля. Выбрать подходящее пространство москвичи могут при помощи фильтров, рассказали в столичном департаменте информационных технологий. Также в каталоге есть краткое описание каждого места с указанием площади и вместимости. После регистрации и одобрения заявки анонс будет включен в общую афишу, где его увидят другие горожане.

Ранее москвичей пригласили на фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд", который пройдет в парке "Митино" с 8 по 9 июня. Программа продлится с 11:00 до 20:00, все мероприятия бесплатные. Для гостей будут работать фотозоны, тематические и игровые площадки, также организуют концерты фолк-групп, конкурсы, викторины и розыгрыши.

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Сюжет: Лето в Москве
городфестивали
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