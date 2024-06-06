Более 21 тысячи заявок подано на проведение мероприятий в рамках "Лета в Москве"

Фото: пресс-служба ДИТ

Свыше 21 тысячи заявок поступило на проведение мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" с момента запуска сервиса бронирования. Об этом заявила заммэра Наталья Сергунина.

Заммэра рассказала, что каждый житель может не только посетить фестиваль, но и провести собственный мастер-класс, концерт, экскурсию или спортивную тренировку. Кроме того, она пригласила присоединиться к проекту московские учреждения, предпринимателей и НКО. В данный момент для бронирования доступно свыше 450 городских площадок, добавила заммэра.

Заявки принимаются до 3 сентября на официальном сайте фестиваля. Выбрать подходящее пространство москвичи могут при помощи фильтров, рассказали в столичном департаменте информационных технологий. Также в каталоге есть краткое описание каждого места с указанием площади и вместимости. После регистрации и одобрения заявки анонс будет включен в общую афишу, где его увидят другие горожане.

Ранее москвичей пригласили на фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд", который пройдет в парке "Митино" с 8 по 9 июня. Программа продлится с 11:00 до 20:00, все мероприятия бесплатные. Для гостей будут работать фотозоны, тематические и игровые площадки, также организуют концерты фолк-групп, конкурсы, викторины и розыгрыши.