Фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд" пройдет в "Митине" с 8 по 9 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичей пригласили на фэнтези-фолк-фестиваль "Земля легенд" в парке "Митино" с 8 по 9 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства города со ссылкой на департамент культуры.

Концепция мероприятия построена на противостоянии королевского и княжеского сословий, участники смогут примерить на себя роли князей, воинов и королей, поучаствовать в квестах, пострелять из лука, создать глиняные изделия, а также познакомиться с культурой Руси X–XIII веков и узнать, как жили люди того времени.

Для юных посетителей организаторы подготовят тематическую зону "Волшебный лес". На ней ребят познакомят с существами из сказок, мифов и легенд, с которыми они смогут поиграть и сделать фотографии на память. Помимо этого, малышей будут ждать танцевальные занятия и мастер-классы по лепке из глины. Также их научат стрелять из лука и сражаться на мечах.

Кроме того, для всех гостей будут работать фотозоны, тематические и игровые площадки, пройдут концерты фолк-групп, конкурсы, викторины и розыгрыши, а также откроется стилизованная ярмарка и таверна.

Программа продлится с 11:00 до 20:00, все мероприятия бесплатные. На mos.ru добавили, что "Земля легенд" стала победителем грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Между тем ресурсный центр "Мосволонтер" подготовил масштабную программу мероприятий в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Посетители смогут освоить навыки оказания первой медицинской помощи. Для детей и взрослых организуют квизы и настольные игры, посвященные волонтерской деятельности. Для юных москвичей проведут показы мультфильмов. Первая часть программы пройдет в первой половине июня.