Ночной велофестиваль пройдет в Москве 6 июля

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве открылась регистрация на Ночной велофестиваль, который пройдет 6 июля. Он будет в стиле "Неонового праздника", сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для того чтобы принять участие, необходимо получить индивидуальный номер участника, распечатать его и повесить на велосипед или прикрепить на одежду.

"Тысячи огней, яркие велосипеды и костюмы создадут неповторимое настроение. С нетерпением ждем, когда сможем поймать все красочные моменты фестиваля", – говорится в сообщении.

О месте, времени и маршруте фестиваля станет известно позднее.

"Мы ежегодно проводим велофестивали в столице по задаче мэра Москвы Сергея Собянина и показываем, что велосипедисты – это полноправные участники дорожного движения. Открываем регистрацию уже на второй в этом году велофестиваль – Ночной", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее в московском Дептрансе рассказали, что в прошлом году аренда городского велосипеда была одной из самых популярных функций приложения "Московский транспорт" в летний период.

В ведомстве обратили внимание, что во время поездки на арендованных велосипедах стоит использовать защитную экипировку. Также жителям столицы, которые пользуются услугами проката, напомнили о необходимости спешиваться на пешеходных переходах и быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.