Аренда велосипедов вновь доступна в приложении "Московский транспорт"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В приложении "Московский транспорт" москвичи и гости столицы вновь могут взять велосипед в городском прокате. Об этом Дептранс Москвы сообщил в телеграм-канале.

Чтобы взять напрокат велосипед, необходимо в приложении:

открыть боковое меню;

нажать на кнопку "Билеты и Сервисы";

выбрать "Велобайк";

разрешить доступ приложения к сервису.

После выполнения этих действий для горожан станет доступен профиль проката.

Также в Дептрансе напомнили, что во время поездки следует использовать защитную экипировку, спешиваться на пешеходных переходах, а также быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.

"В этом сезоне в приложении "Московский транспорт" снова стала доступна услуга аренды городского велосипеда. В прошлом году она была одной из популярных функций лета", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что в день проведения Московского велофестиваля жители совершили около 20 тысяч поездок на велосипедах городского проката "Велобайк". Точка проката была размещена в стартовом городе на Зубовской площади, там же находилась веломастерская для подготовки транспорта к заезду.