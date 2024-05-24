24 мая, 16:34Технологии
Аренда велосипедов вновь доступна в приложении "Московский транспорт"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В приложении "Московский транспорт" москвичи и гости столицы вновь могут взять велосипед в городском прокате. Об этом Дептранс Москвы сообщил в телеграм-канале.
Чтобы взять напрокат велосипед, необходимо в приложении:
- открыть боковое меню;
- нажать на кнопку "Билеты и Сервисы";
- выбрать "Велобайк";
- разрешить доступ приложения к сервису.
После выполнения этих действий для горожан станет доступен профиль проката.
Также в Дептрансе напомнили, что во время поездки следует использовать защитную экипировку, спешиваться на пешеходных переходах, а также быть внимательными ко всем участникам дорожного движения.
"В этом сезоне в приложении "Московский транспорт" снова стала доступна услуга аренды городского велосипеда. В прошлом году она была одной из популярных функций лета", – добавил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Ранее сообщалось, что в день проведения Московского велофестиваля жители совершили около 20 тысяч поездок на велосипедах городского проката "Велобайк". Точка проката была размещена в стартовом городе на Зубовской площади, там же находилась веломастерская для подготовки транспорта к заезду.
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