Жители столицы использовали бесплатные велопоездки около 70 тысяч раз с начала сезона

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москвичи около 70 тысяч раз использовали бесплатные велопоездки в этом сезоне, рассказал заммэра Максим Ликсутов. Его слова передает РИА Новости.

"Их можно получить по безлимитным Единым и картам москвича обучающегося", – объяснил он.

Ликсутов обратил внимание, что на электровелосипедах 2.0 совершено около 65 тысяч таких поездок, а на станционных – около 5 тысяч. Он уточнил, что максимальная продолжительность одной бесплатной поездки составляет 30 минут, однако ограничений по их количеству в день нет.

Велосипед стал очень востребованным видом транспорта у горожан, подчеркнул заммэра. Бесплатные поездки дают возможность ездить чаще, а также экономить время и средства, резюмировал он.

22 апреля в столице начался сезон проката станционных велосипедов. Для жителей и гостей Москвы доступны более пяти тысяч велосипедов.

Новые электровелосипеды улучшенной модели 2.0 появились в городе. Бесплатно на них могут ездить обладатели "Тройки" и карты обучающегося москвича. Ликсутов рассказал, что скоро в Москве будут доступны все 3 тысячи обновленных велосипедов.

