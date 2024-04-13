10 новых крытых велопарковок заработали в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

10 новых крытых велопарковок начали работать в Москве, об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"Для удобства велосипедистов и пользователей самокатов мы устанавливаем крытые парковки. Сейчас в Москве их 13, они появляются возле крупных транспортных хабов", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Сейчас тут можно оставить велосипед или самокат, что позволит не беспокоится об их сохранности. Крытые парковки уже находятся возле станций метро "Филатов Луг", "Первомайская", "Царицыно", "Пражская", "Бибирево", "Киевская", "Некрасовка", "Печатники", "Лухмановская", "Щукинская", "Митино", "Люблино" и "Новогиреево".

Ликсутов подчеркнул, что они работают целый год и позволяют вмещать в себя более 50 велосипедов. При этом здесь круглосуточно ведется видеонаблюдение. Пока электронный замок работает лишь на пяти таких стоянках – у "Первомайской", "Царицыно", "Пражской", "Бибирево" и "Филатовом Луге", но к 1 июня доступ по "Тройке" подключат на всех парковках, указал заммэра.

Ранее стало известно, что веломаршрут "Зеленое кольцо" продлили от Тимирязевского парка до Лосиного Острова через ВДНХ, парки "Останкино", "Яуза", "Ростокинский акведук". Он увеличился на 26 километров.