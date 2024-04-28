Новые электровелосипеды модели 2.0 появились в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новые электровелосипеды улучшенной модели 2.0 появились в Москве, пишет в своем телеграм-канале пресс-служба столичного Дептранса.

По данным заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, скоро в городе будут доступны все 3 тысячи обновленных велосипедов. Он напомнил, что модель 2.0 версии 2024 года стала еще надежнее и безопаснее.

"Доступна улучшенная модель электровелосипеда, в которой мы учли все пожелания пользователей", – указал он.

Тарифы для них актуальны также, как и для велосипедов 2.0 прошлой модели. При этом обладатели "Тройки" и карты обучающегося москвича смогут ездить на них бесплатно. Подробности этой возможности указаны на сайте.



Ранее Ликсутов рассказывал, что 22 апреля в столице начался сезон проката станционных велосипедов. Для жителей и гостей Москвы доступны более пяти тысяч велосипедов.