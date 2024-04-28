28 апреля, 10:55Транспорт
Новые электровелосипеды модели 2.0 появились в Москве
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Новые электровелосипеды улучшенной модели 2.0 появились в Москве, пишет в своем телеграм-канале пресс-служба столичного Дептранса.
По данным заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, скоро в городе будут доступны все 3 тысячи обновленных велосипедов. Он напомнил, что модель 2.0 версии 2024 года стала еще надежнее и безопаснее.
"Доступна улучшенная модель электровелосипеда, в которой мы учли все пожелания пользователей", – указал он.
Тарифы для них актуальны также, как и для велосипедов 2.0 прошлой модели. При этом обладатели "Тройки" и карты обучающегося москвича смогут ездить на них бесплатно. Подробности этой возможности указаны на сайте.
Ранее Ликсутов рассказывал, что 22 апреля в столице начался сезон проката станционных велосипедов. Для жителей и гостей Москвы доступны более пяти тысяч велосипедов.
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