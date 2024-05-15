ЦОДД возобновил работу велопатруля в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) вновь запустил велопатруль в столице, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"С сегодняшнего дня 17 сотрудников на велосипедах дежурят на улицах Москвы", – рассказали в ведомстве.

По данным пресс-службы, они могут не только регулировать движение на сложных перекрестках и фиксировать правильность парковки на велополосах и тротуарах, но и помогать горожанам с оформлением мелких аварий, а также предоставлять инструменты для мелкого ремонта велосипеда и даже оказывать доврачебную помощь.



В обязанности велопатруля входят проверка состояния дорожных знаков, светофоров и другой инфраструктуры, а также слежение за опасными для велосипедистов участками автодорог.



"Уже в шестой раз на дежурство выходит велопатруль ЦОДД. В часы пик специалист на велосипеде может быстрее прийти на помощь тем, кто ее ждет", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Он уточнил, что в 2023 году участники велопатруля смогли разобрать 19 ДТП в центре Москвы, 600 раз помочь горожанам и сообщить о 18 тысячах неисправных светофорах и знаках.

В прошлом сезоне ЦОДД запустил патруль 28 апреля. Работники помогали москвичам до наступления холодов, 5 октября.

