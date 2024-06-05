Мавзолей Ленина будет закрыт для посетителей 11 и 12 июня

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Москвичи и гости столицы не смогут попасть в Мавзолей Ленина и в Некрополь у Кремлевской стены 11 и 12 июня в связи с подготовкой и проведением мероприятий ко Дню России. Об этом заявила пресс-служба ФСО РФ, передает ТАСС.

День России, который каждый год празднуют 12 июня, в этом году выпадает на среду, поэтому этот день объявлен выходным днем. Однако вторник, 11 июня, будет сокращенным рабочим днем, поскольку является предпраздничным.

Ранее сообщалось, что посещение Музея Победы 12 июня, в День России, будет бесплатным. Площадка будет работать с 10:00 до 22:00. Кроме того, в музее пройдут специальные мероприятия. Для гостей организуют бесплатные экскурсии по экспозиции "Подвиг Армии" в главном здании и по экспозиции филиала "Г.О.Р.А.". Посетители смогут узнать о подвигах героев Великой Отечественной войны.

