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02 июня, 13:29

Спорт

Мероприятие "Молодежь. Спорт. Возможности" пройдет в Москве 12 июня

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В День России, 12 июня, на площадке малой арены многофункционального спортивного комплекса "ЦСКА Арена" в Москве состоится мероприятие "Молодежь. Спорт. Возможности". Об этом сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В этот важный день более 3 тысяч молодых людей объединятся на спортивно-музыкальном молодежном событии. Все вместе они примут участие во флешмобе и исполнят гимн Российской Федерации, еще раз показав свою любовь к стране", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

Мероприятие начнется с массового исполнения гимна РФ, а затем продолжится танцевальным флешмобом под композицию "Моя Москва". В финальном матче сезона Московской студенческой хоккейной лиги между собой сразятся студенты МФТИ имени Баумана и МГАФК. Посетители мероприятия смогут принять участие в викторине о Москве, а также получить памятные призы.

Для участия в мероприятии необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Ранее на ВДНХ открылся сезон бесплатных спортивных клубов для горожан. Жители города могут ходить на тренировки по баскетболу, петанку, йоге inside flow и кроссминтону. Всех желающих приглашают присоединиться к групповым занятиям.

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