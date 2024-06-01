В Москве победитель чемпионата по рыбалке поймал 24 кг рыбы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице прошел чемпионат по рыбалке в рамках фестиваля "Москва – на волне. Рыбная неделя". Победитель поймал более 24 килограммов рыбы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что 25, 26 мая и 1 июня природный заказник Берег Москвы-реки в Капотне принимал профессиональных рыбаков. По информации пресс-службы, победителем чемпионата стал постоянный участник Клуба любительской фидерной лиги Беслан Вороков, который поймал 24,35 килограмма рыбы. Ему вручили денежный приз и кубок "Московских сезонов". Обладатели второго и третьего места получили 500 тысяч и 300 тысяч рублей соответственно, указали там.

Как пишет пресс-служба, в ходе трех туров рыбаки состязались за самый крупный улов в реке на набережной реки Капотня. Судьи измеряли и взвешивали рыбу, после чего участники выпускали ее обратно. Также один из претендентов на победу смог поймать почти двухкилограммового леща.

Президент Федерации рыболовного спорта РФ Александр Комиссаров рассказал, что за последние годы столичные набережные преобразились. По его словам, теперь горожане там могут гулять и рыбачить. Он поблагодарил Сергея Собянина за возрождение рыбалки в Москве и подчеркнул, что отныне не нужно ехать за город, чтобы порыбачить.

"Глядя, как участники вытаскивают одного за одним лещей из воды, мне захотелось взять выходной и отправиться на рыбалку самому. В Москве возможно все!" – резюмировал Комиссаров.

Ранее сообщалось, что свыше трех миллионов человек уже посетили фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" с начала его работы. Как указал Собянин, в мероприятии приняли участие городские площадки, магазины, рестораны и почти все столичные рынки. С его слов, фестиваль нацелен по популяризацию русской рыбы, которая поступает со всех российских регионов.