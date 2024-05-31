Сергей Собянин: фестиваль "Рыбная неделя" посетили уже более 3 млн человек

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Более 3 миллионов человек посетили фестиваль "Москва – на волне. Рыбная неделя" с начала его работы. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе посещения вместе с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут площадки фестиваля в районе перехода от площади Революции к Манежной площади.

"Немаловажную роль играет то, что в эту работу включились не только городские площадки, но и тысячи московских магазинов, десятки ресторанов, практически все рынки Москвы. Фестиваль нацелен на то, чтобы популяризировать русскую рыбу, которая поступает со всех регионов нашей страны", – сказал мэр Москвы, комментируя посещаемость фестиваля.

Градоначальник также выразил благодарность российскому Минсельхозу за поддержку, которую ведомство оказало фестивалю.

В свою очередь, Лут заявила, что объем производства рыбы и рыбной продукции продолжает ежегодно увеличиваться, поскольку в стране большое количество регионов, которые занимаются рыбой и развитием аквакультуры. Глава министерства обратила внимание на улучшение технологического оснащения отрасли.

"И здесь хочу отметить, что по поручению президента Российской Федерации мы совместно с регионами разработали карту по повышению потребления рыбной продукции, и здесь, конечно, будем ее выполнять для того, чтобы наши граждане ели больше вкусной рыбы", – заявила Лут.

Собянин подчеркнул, что в магазинах столицы начали открываться специализированные рыбные отделы. Он назвал хорошей традицией торговлю рыбной продукцией именно в том виде, который интересует покупателей. В заключение мэр пригласил москвичей побывать на фестивале, напомнив, что он завершится 2 июня.

Ранее сообщалось, что в последние дни гастрономического фестиваля "Рыбная неделя" на Гольяновском пруду пройдут соревнования по рыбной ловле и сап-поло. Гости смогут увидеть выступления артистов на сцене и посетить кулинарные, творческие и спортивные мастер-классы.

Акватория этого пруда неслучайно была выбрана площадкой для проведения состязаний по сап-поло. Около трех лет назад его благоустроили. Специалисты привели в порядок береговую полосу и очистили поверхность водоема от растительности