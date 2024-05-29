На набережных столицы пройдут яркие мероприятия "Лета в Москве. Все на улицу!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жителей и гостей столицы пригласили на творческие мастер-классы, встречи с актерами театров, выступления музыкантов и другие мероприятия, которые пройдут в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 1 и 2 июня. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, на Краснопресненской, Нагатинской, Лужнецкой и других набережных подвижных горожан ждут зарядки в стиле зумбы и цигуна с видом на Москву-реку, упражнения в индийском стиле, а также обучение танцам разных народов. При этом в качестве отдыха желающие смогут принять участие в танцевальных флешмобах и летних дискотеках по вечерам.

В культурную программу фестиваля вошли литературные чтения с участием актеров московских театров, диджей-сеты, выступления музыкантов и концерты кавер-группы "Первый балъ Наташи Ростовой", оркестра Orkestr 442 и группы Browser Band.

Познавательная часть включит в себя мастер-классы по летней флористике, плетению из бисера и поделкам из фетра, живописи, рисованию скетчей и ораторскому искусству, а также основам мобильной съемки и позирования.

При этом с детьми можно посетить творческие мастер-классы по оформлению скейтбордов, самокатов и велосипедов, а также занятия по созданию поделок из цветного песка и головных уборов.

Помимо этого, организаторы приглашают посетить юмористические литературные чтения. Юным гостям также могут понравиться мастер-классы по изготовлению игрушки из перерабатываемого пластика, а самых маленьких ждут занятие пальчиковой живописью на холстах и чтение стихов вместе с актерами.

Накануне Сергей Собянин рассказал, что на площадках "Лета в Москве" будут проходить бесплатные тренировки. Например, в рамках проекта "Мой спортивный район" для горожан будут организовывать тренировки на 84 площадках в 10 округах столицы. В свою очередь, тренировки проекта "Спортивные выходные" будут проходить на свежем воздухе в парке Победы, на территориях Центрального рынка, "Три вокзала. Депо" и Культурного центра ЗИЛ.

