Собянин: на площадках "Лета в Москве" будут проходить бесплатные тренировки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В субботу, 1 июня, в Москве стартует летний сезон проектов "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные". Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

В рамках проекта "Мой спортивный район" для горожан будут организовывать тренировки на 84 площадках в 10 округах столицы. В списке мест есть необычные, включая крыши районных центров "Место встречи" и зоны для занятий роллер-спортом.

"Виды спорта самые разнообразные – от фитнеса до баскетбола. Впервые во время летнего сезона пройдут беговые тренировки", – информировал мэр.

Тренировки проекта "Спортивные выходные" будут проходить на свежем воздухе в парке Победы, на территориях Центрального рынка, "Три вокзала. Депо" и Культурного центра ЗИЛ. Помимо этого, занятия организуют в "Депо. Москва" на улице Лесной и в павильоне № 75 на выставке-форуме "Россия".

Посетить тренировки бесплатно можно в выходные на 29 площадках в самых популярных локациях Москвы. Ознакомиться с графиком занятий можно на сайте проекта и в любом центре госуслуг. В 07:00 по будням в онлайн-формате для москвичей проводят зарядку.

Ранее стало известно, что участие в весеннем велофестивале приняли более 65 тысяч человек. Число участников в 2024 году стало рекордным. Для посетителей фестиваля выступили артисты, аниматоры в ретрокостюмах и художественные гимнасты.

