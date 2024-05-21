Новый проект "Лето в Москве" объединит все летние фестивали столицы

Фото: go.mos.ru

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" пройдет по всему городу. Всего подготовлено 40 различных форматов мероприятий, сообщил председатель комитета по туризму города Евгений Козлов.

"Мы начинаем новый летний сезон, <…> и у нас в этом году будет новый формат летнего фестиваля – нас ждет самое длинное и продолжительное фестивальное событие в мире", – объяснил он.

Козлов указал, что фестиваль впервые будет проходить не только в парках и на специальных площадках, но и на новых благоустроенных общественных территориях Москвы. В фестивале планируется задействовать около 600 различных адресов по всему городу, уточнил он.

По данным портала мэра и правительства Москвы, жителей и гостей столицы ждут концерты, мастер-классы, кулинарные проекты, спортивные состязания, благотворительные акции и другие мероприятия. Ожидается, что "Лето в Москве. Все на улицу!", который пройдет с 1 июня по 8 сентября, привлечет свыше 25 миллионов человек.

"К фестивалю приглашают присоединиться и городских предпринимателей. Они расширят целевую аудиторию и предложат гостям необычные развлечения. Сегодня в планах проведение детских мастер-классов по химии, занятий по йоге и вокалу и уроков танцев", – добавили на портале.

В частности, в рамках фестиваля пройдут свыше 5 500 добрых мероприятий, подготовленных молодежными и социально ориентированными некоммерческими организациями. Среди них не только мастер-классы и тренинги, но и чемпионаты по настольным играм, различные викторины и акции по помощи приютам для животных.

Среди особых мероприятий отмечаются фестиваль "День молодежи", молодежный форум "Медиадвиж" и благотворительные фестивали "Город неравнодушных", "Времена и эпохи" и "Вкусы России".

Уже ставший традиционным проект "Лето в парке" объединит в себе более 5 500 событий, в ходе которых горожане смогут посетить свыше 650 секций и кружков. Кроме того, для гостей и москвичей подготовят музыкальный фестиваль "Зарядье", где можно будет побывать на уличных концертах и послушать джаз.

"Лето в Москве. Все на улицу!" объединит и другие проекты, включая "Спортивные выходные", "ГТО в парках", "Лето. Пляж. Московский спорт" и "Мой спортивный район", заключили там.

Ранее сообщалось о проведении творческих мастер-классов для детей на ВДНХ. Ожидается, что мероприятия пройдут 25 и 26 мая в павильоне "Транспорт СССР" под эгидой Музея Транспорта Москвы. Попасть на них можно будет с 13 часов.

