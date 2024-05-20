Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сергей Собянин объявил о запуске фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В своем блоге он уточнил, что площадки мероприятия будут работать 100 дней.

Фестиваль будет проводиться на бульварах и в скверах, в парках и на набережных, а также на площадках для выгула собак.

"Этим летом Бульварное кольцо станет пространством моды, спорта и культуры. На Никитском бульваре будет проходить вернисаж. Петровский бульвар будет отдан в распоряжение художников, любящих рисовать на пленэре", – подчеркнул мэр Москвы.

На Покровском бульваре пройдут литературные чтения, а на Тверском – мини-фестивали моды, фотографии и красоты. На Рождественском и Страстном бульварах для горожан организуют выступления уличных музыкантов, на Гоголевском – игры в шахматы, а на Яузском – рисование граффити.

На Пушкинской, Крымской, Лужнецкой и других набережных состоятся спортивные тренировки, тематические мастер-классы, литературные чтения и музыкальные выступления.

Кроме того, на площадках фестиваля пройдут игры в баскетбол и волейбол, танцевальные классы, фитнес-зарядки, кулинарные и творческие мастер-классы и ярмарки винтажных изделий.

В летних кафе и гастропавильонах гости фестиваля смогут попробовать сезонное меню с мороженым, прохладительными напитками и сладкой ватой.

По словам Собянина, участниками мероприятия станут более 500 предпринимателей. Город предложил бизнесу принять участие в конкурсах грантов за лучшее сезонное оформление зданий, витрин и торговых помещений.

"Лето в Москве. Все на улицу!" 2024 года – это смелый и масштабный эксперимент. По итогам нынешнего сезона мы хотим понять, что больше всего нравится москвичам", – добавил мэр столицы.

Ранее сообщалось, что 1 июня в Зеленом театре ВДНХ начинается новый сезон, в рамках которого зрителей ожидают концерты эстрадных артистов и легенд отечественного рока, театральные постановки, стендап-шоу и творческие вечера. Среди исполнителей, которых можно будет услышать в Зеленом театре ВДНХ, – Владимир Пресняков, Ирина Понаровская, Вячеслав Бутусов, Николай Носков, "Мельница" и "Сурганова и оркестр".

