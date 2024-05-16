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16 мая, 15:53

Мэр Москвы

Собянин: Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва поддержит инициативы по сезонному оформлению объектов бизнеса. Комфортные и безопасные улицы, оригинальные витрины и фасады зданий, обилие зелени радуют жителей и привлекают туристов, написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что в ближайшие годы планируется благоустроить 3,5 тысячи улиц. Сейчас идет работа над тем, чтобы сезонное оформление столицы было комплексным, и одну из ключевых ролей в этом играет московский бизнес, отметил мэр.

Всего запустят четыре программы поддержки, чтобы сделать участие бизнеса в благоустройстве столицы привлекательнее, подчеркнул Собянин.

Так, гранты за использование инноваций направлены на внедрение включенных в перечень инновационной продукции разработок и технологий. Размер гранта составит до трех миллионов рублей, объяснил градоначальник.

Гранты первым ста – это конкурс, позволяющий компенсировать расходы на оформление нежилых объектов и помогающий ускорить сезонное оформление города. Первые участники-предприниматели, продолжил мэр, получат до двух миллионов рублей.

Также пройдет конкурс на лучшие дизайнерские проекты для оформления городского пространства. Премия в разных номинациях составит от 1 до 3 миллионов рублей. А в городском конкурсе на лучшее сезонное оформление объектов торговли, общепита и сервиса размер приза составит от 2 до 5 миллионов рублей, подытожил Собянин.

Ранее в столичном правительстве прошла рабочая встреча рестораторов, представителей предприятий потребительского рынка и ретейла с руководством департамента торговли и услуг, во время которой представители московского бизнеса предложили провести в рамках городских летних фестивалей эксперимент по сезонному оформлению первых этажей.

Свое обращение участники встречи направили Собянину. Кроме того, предприниматели предложили провести конкурс летних проектов тематического сезонного украшения первых этажей.

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