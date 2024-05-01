Свыше 250 тысяч цветочных кашпо украсят столицу в этом году

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Свыше 250 тысяч цветочных кашпо украсят московские улицы, парки и магистрали в этом году. Как отмечает столичный комплекс городского хозяйства, в горшки планируется посадить около 300 тысяч ампельных растений.

Москвичи и гости столицы смогут любоваться вертикальными садами в Садово-Триумфальном сквере, на Тверском, Никитском и Страстном бульварах, а также на Зубовской площади.

В ведомстве объяснили, что вертикальное озеленение – это один из способов украшения фасадов, арок и входных групп. Специалисты заранее подготавливают растения – обрезают молодые стебли, чтобы сформировать пышную форму.

Сорта, в свою очередь, должны подходить для городской среды. В этом году в Москве можно будет встретить бегонию клубневую, белые, розовые и фиолетовые петунии, пеларгонию плющелистную и другие растения.

Ранее садовники Управления делами президента РФ завершили весенние полевые работы в Кремле и Александровском саду. Клумбу возле мемориала воинской славы традиционно выполнили в цветах флага РФ.

В конце мая цветочное оформление планируется изменить, садовники высадят бегонию и другие однолетники. Осенью специалисты высаживают луковицы тюльпанов.

