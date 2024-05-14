Столичный бизнес предложил оформлять витрины и фасады с учетом сезонов

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В правительстве Москвы состоялась рабочая встреча рестораторов, представителей предприятий потребительского рынка и ретейла с руководством департамента торговли и услуг, в ходе которой представители столичного бизнеса предложили провести в рамках городских летних фестивалей эксперимент по сезонному оформлению первых этажей, где располагаются рестораны, кафе, магазины и предприятия услуг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент торговли и услуг.

Участниками встречи стали Иван Губанов ("Грабли"), Сергей Миронов ("Мясо & Рыба"), Тимур Юнусов (Black Star Burger), Владимир Перельман (Perelman People), Антон Пинский (Pinskiy & Co), Артем Павленко (White Rabbit Family), Андрей Чурсин ("Азбука Вкуса"), Наталья Грибуш ("Город красоты") и другие.

Обращение участники направили Сергею Собянину. Помимо этого, предприниматели предложили провести конкурс летних проектов тематического сезонного украшения первых этажей.

"Мы видим, что правительство Москвы, как только начались теплые дни, не только приводит улицы города в порядок после зимы, но и дополнительно украшает их цветовыми конструкциями", – говорится в сообщении.

Как отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, столица поддерживает ресторанную отрасль и сферу услуг как одних из тех, кто серьезно пострадал с начала пандемии.

Он напомнил, что после локдауна город начал проводить конкурсы на лучшее праздничное оформление. Так, предприятия традиционно украшают фасады на Новый год, День города и День Победы. Глава департамента отметил, что участие в конкурсе позволяет бизнесу вернуть затраты на оформление.

Ранее москвичам рассказали, что в текущем году столицу украсят свыше 250 тысяч цветочными кашпо. Они появятся на улицах, парках и магистралях. В столичном комплексе городского хозяйства отметили, что вертикальное озеленение – это один из способов украшения фасадов, арок и входных групп. Специалисты заранее подготавливают растения – обрезают молодые стебли, чтобы сформировать пышную форму.