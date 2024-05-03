Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Более 700 праздничных конструкций украсили Москву в честь Пасхи, которая в этом году выпадает на 5 мая, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, возле церквей и храмов, на улицах, площадях и в парках установили пасхальные яйца с различными узорами и фигуры, цветочные композиции, световые деревья и другие объемно-декоративные конструкции.

Традиционно оформили территорию у храма Христа Спасителя – там появилось пятиметровое пасхальное яйцо, цветочные арки и световые деревья. Парк "Яуза" украсили композициями из плетеных корзин, пасхальных яиц, вишневых деревьев и тюльпанов.

Заммэра подчеркнул, что все световые и декоративные конструкции многофункциональные. Их можно использовать множество раз, меняя вид в зависимости от праздника.

Ранее сообщалось, что благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начался в Москве – он продлится до 5 мая. Все 28 площадок оформили пасхальными яйцами, кроликами и корзинами, а также разноцветными шариками, тонкими кружевами, волшебными птицами и другими символами праздника.

Украшения появились также на шале и торговых точках на Новом Арбате. Однако одним из самых нарядных мест фестиваля является Тверская площадь, где появились боле 100 разнообразных кружевных яиц, высота десяти из которых достигает 130 сантиметров.

На площадках фестиваля проходят различные гастрономические мероприятия, среди которых и кулинарные мастер-классы по приготовлению куличей. Помимо этого, посетители могут сделать украшения своими руками или раскрасить пасхальные яйца.

