Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" начался в Москве – он продлится до 5 мая. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы, ссылаясь на пресс-службу департамента торговли и услуг города.

"Все 28 площадок оформили пасхальными яйцами, кроликами и корзинами, а также разноцветными шариками, тонкими кружевами, волшебными птицами и другими символами праздника", – указали организаторы мероприятий.

Отмечается, что украшения появились также на шале и торговых точках на Новом Арбате. Однако одним из самых нарядных мест фестиваля является Тверская площадь, где появились боле 100 разнообразных кружевных яиц, высота десяти из которых достигает 130 сантиметров.

Гости фестивальных площадок также могут обнаружить здесь пасхальные корзины – часть из них работают как цветники, а другая создана для благотворительных акций. В частности, на Цветном бульваре в них собирают корма для собак. Рядом проходит выставка столичных приютов, а любой желающий может найти собачью будку в человеческий рост.

"В сквере у Гольяновского пруда, на улицах Адмирала Руднева и Авиационной обустроят специальные спортивные площадки. Здесь горожанам предложат попробовать себя в спортивном ориентировании, задания которого будут чередоваться с загадками о Пасхе", – уточнили в пресс-службе.

Также на 25 местах проведения фестиваля можно найти пасхальные деревья добра, где развешены разноцветные яйца. При их помощи можно сделать доброе дело и исполнить желания людей, которым не хватает поддержки.

Всего на "Пасхальном даре" проведут около 1 400 мастер-классов, напомнили в департаменте. Между тем, в фестивале участвуют 60 благотворительных фондов. Так, в рамках проекта "Четвероногий друг" ветеринары проведут свыше 1 000 бесплатных консультаций.

Ранее Сергей Собянин рассказывал, что организаторы фестиваля в два раза расширили географию мероприятия. "Пасхальный дар" пройдет не только на традиционных праздничных площадках, но и в парках и возле столичных храмов.