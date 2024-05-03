В Москве пройдет благотворительная акция "Пасхальное дерево добра"

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В центре и районах столицы появились уникальные арт-объекты – деревья добра, украшенные разноцветными пасхальными яйцами с QR-кодами, которые позволяют сделать пожертвование на благотворительном сервисе mos.ru. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 28 апреля по 5 мая в Москве проходит благотворительный фестиваль "Пасхальный дар". На 25 его площадках по традиции реализуется акция "Пасхальное дерево добра". Это еще одна возможность сделать мир светлее для тех, кто нуждается в помощи", – указано в сообщении.

Отсканировав QR-код с пасхального яйца, гости фестиваля смогут перейти на благотворительный сервис mos.ru, выбрать программу и фонд, чтобы сделать пожертвование. В прошлом году в рамках акции поддержку от москвичей получили одинокие пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями и другие.

На благотворительном сервисе на портале mos.ru представлены 88 проверенных благотворительных организаций, которые регулярно публикуют отчеты о проделанной работе. За три года востребованность сервиса среди жителей столицы выросла в четыре раза, москвичи пожертвовали с его помощью свыше 120 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что благотворительный фестиваль "Пасхальный дар" продлится до 5 мая. Всего на фестивале проведут около 1 400 мастер-классов. В мероприятии принимают участие 60 благотворительных фондов, например, в рамках проекта "Четвероногий друг" ветеринары проведут свыше 1 000 бесплатных консультаций.

На площадках фестиваля "Пасхальный дар" до 5 мая также проходят различные гастрономические мероприятия, среди которых и кулинарные мастер-классы по приготовлению куличей. Помимо этого, посетители могут сделать украшения своими руками или раскрасить пасхальные яйца.

