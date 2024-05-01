Тысячи вещей обменяли гости "Пасхального дара" в рамках проекта "Дари и получай" в Москве

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

Традиционно на площадках цикла уличных мероприятий "Пасхальный дар" проходит ярмарка обмена вещами "Дари и получай". Гости могут оставить свои предметы, ничего не беря взамен, а забрать вещь можно при условии, если человек что-то принес с собой. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Отмечается, что в этом году время проведения фестиваля "Пасхальный дар" совпало со Страстной неделей и празднованием Великой Пасхи. В рамках ярмарки обмена вещами "Дари и получай", которая работает на 24 столичных площадках, гости могут принести книги, одежду, посуду и другие вещи, чтобы оставить тем, кому это может пригодиться, говорится в сообщении.

По информации пресс-службы "Московских сезонов", особой популярностью пользуются одежда, в том числе детская, а также игрушки. Жители обмениваются книгами, коньками и скейтбордами, виниловыми пластинками, настольными играми. Всего в прошлом году на фестивальных площадках было собрано свыше 6,5 тысячи вещей для обмена.

Ранее сообщалось, что на площадках фестиваля "Пасхальный дар" до 5 мая проходят различные гастрономические мероприятия, среди которых и кулинарные мастер-классы по приготовлению куличей. Помимо этого, посетители могут сделать украшения своими руками или раскрасить пасхальные яйца.