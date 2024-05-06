Видео: комплекс городского хозяйства Москвы

Более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы 9 мая. Об этом заявил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"День Победы – один из самых любимых и важных праздников для нашей страны, в этом году мы отмечаем 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно украсили город-герой Москву", – объяснил заместитель мэра.

Основным цветом для оформления города, по его словам, стал цвет знамени Победы – красный. Так, на въездах в столицу установили декоративные сооружения в честь праздника и города-героя, а у станций метрополитена, на вокзалах, набережных и в других местах – флаги, уточнил он.

Бирюков добавил, что территория возле здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной украсилась конструкциями "Звезда России" и "Салют Победы", а на Дорогомиловской заставе и перед Триумфальной аркой разместили звезды "Город-герой Москва".

"Традиционно украсили флагами столичные мосты, в том числе Большой Москворецкий, Большой Каменный, Крымский, Новоарбатский, Бородинский, Большой Краснохолмский. На фасадах зданий на Кутузовском проспекте вывесили красные стяги", – уточнил заммэра.

В частности, "Звезда Победы" высотой в 14 метров и ансамбль из флагов появится на Лубянской площади, а на Поклонной горе – стела из 16 экранов, где будут показывать портреты героев военного времени, сказал он. Кроме того, исторические фотоснимки появились возле Северного речного вокзала, рассказал Бирюков.

Заместитель мэра города добавил, что для этого не закупались дополнительные декоративные элементы, так как ранее власти уже сформировали необходимый запас украшений. Все конструкции используются повторно при помощи замены полотен и изменения декора, заключил он.

Ранее стало известно, что столичные улицы, магистрали и парки в 2024 году украсят свыше 250 тысяч цветочных кашпо. Около 300 тысяч ампельных растений высадят в горшки, добавляли в московском комплексе городского хозяйства.

