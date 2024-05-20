Новый сезон откроется в зеленом театре ВДНХ в начале июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В субботу, 1 июня, в зеленом театре ВДНХ начинается новый сезон, в рамках которого зрителей ожидают концерты эстрадных артистов и легенд отечественного рока, театральные постановки, стендап-шоу и творческие вечера. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Среди исполнителей, которых можно будет услышать в зеленом театре ВДНХ – Владимир Пресняков, Ирина Понаровская, Вячеслав Бутусов, Николай Носков, "Мельница" и "Сурганова и оркестр".

Первый зеленый театр был построен в 1939 году на границе с Останкинским парком. Со сцены выступали артисты Московского театра оперетты, музыканты ансамбля Леонида Утесова и другие звезды советской и зарубежной эстрады.

После реконструкции в 1954 году зеленый театр стал больше – увеличилась как сцена, так и зрительный зал под открытым небом. В день открытия Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, 1 августа 1954 года, началась его новая концертная программа. На сцене выступали Аркадий Райкин, Клавдия Шульженко, Любовь Орлова, Государственный симфонический оркестр СССР и многие другие.

Однако к концу 1980-х традиция летних эстрадных выступлений отошла в прошлое, и территория зеленого театра ВДНХ пришла в запустение. В 2014–2015 годах зеленый театр отремонтировали, возвратили его исторический облик и возобновили концертную программу, а в 2016 вновь закрыли на масштабную реставрацию. Облик здания был максимально приближен к авторскому решению 1954 года и в 2019 году концертная площадка снова заработала.

Ранее на ВДНХ стартовал VIII Открытый московский фестиваль конного искусства и спорта. Он пройдет с 11 по 26 мая на выводном круге Центра национальных конных традиций. Для посетителей подготовили выступления лучших спортсменов страны.

До этого Сергей Собянин рассказал, что в рамках Дней исторического и культурного наследия жители и гости Москвы смогут посетить свыше 70 отреставрированных объектов столицы. Например, экскурсии проведут в посольствах нескольких государств – Индии, Катара и Бразилии. Также для посещения будут открыты Дворец пионеров и Театр Эстрады.

