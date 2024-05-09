Выставка в честь героев ВОВ открылась на автовокзалах "Северные ворота" и "Южные ворота"

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На столичных автовокзалах "Северные ворота" и "Южные ворота" открылась фотовыставка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Истории свидетелей тех лет пассажиры прислали в наше сообщество "ВКонтакте". Мы их бережно собрали, адаптировали и распечатали для выставки", – рассказали в ведомстве.

На выставке можно познакомиться с историями 11 людей. Экспозиция будет работать до 31 мая.

Между тем на Северном речном вокзале в День Победы состоялась праздничная программа. Мероприятие посетили более семи тысяч человек. Для гостей работала полевая кухня, выступал военный оркестр. Посетителям также предлагали создать собственную поздравительную открытку.

