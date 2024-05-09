09 мая, 20:22Город
Выставка в честь героев ВОВ открылась на автовокзалах "Северные ворота" и "Южные ворота"
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На столичных автовокзалах "Северные ворота" и "Южные ворота" открылась фотовыставка, посвященная героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Истории свидетелей тех лет пассажиры прислали в наше сообщество "ВКонтакте". Мы их бережно собрали, адаптировали и распечатали для выставки", – рассказали в ведомстве.
На выставке можно познакомиться с историями 11 людей. Экспозиция будет работать до 31 мая.
Между тем на Северном речном вокзале в День Победы состоялась праздничная программа. Мероприятие посетили более семи тысяч человек. Для гостей работала полевая кухня, выступал военный оркестр. Посетителям также предлагали создать собственную поздравительную открытку.
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