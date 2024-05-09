Фото: ТАСС/Рамиль Ситдиков/POOL

Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

Глава государства проследовал в Александровский сад в сопровождении лидеров стран СНГ. Среди них президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

Солдаты Кремлевского полка от имени лидеров возложили цветы к стелам городов-героев в Александровском саду.

Ранее парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел на Красной площади.

Он завершился пролетом авиационных групп высшего пилотажа "Стрижи", "Русские витязи" и штурмовиков с дымами в цветах российского флага. Последними Красную площадь покинули военные музыканты, исполняя Прощание славянки.

В праздничном шествии приняли участие более 9 тысяч военнослужащих, а также 70 единиц техники. Парадом командовал главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков.

Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Выступая на параде в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.