Путин: мы отвергаем претензии любого государства на исключительность

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Россия отвергает претензии любого государства или альянса на исключительность, заявил Владимир Путин, поздравляя россиян с Днем Победы во время парада на Красной площади.

"Нам известно, к чему ведет непомерность таких амбиций", – сказал президент, подчеркнув, что Россия никому не позволяет ей угрожать.

По его словам, стратегические силы страны всегда в готовности. Путин пообещал, что Россия будет делать все, чтобы не допустить глобального столкновения.

Минутой ранее Владимир Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он отметил, что отцы, дети и прадеды защитили родную землю и сокрушили нацизм. Президент РФ назвал 9 Мая священным праздником.

На Красной площади в Москве проходит парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. После его доклада исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу объехал парадные расчеты.

Участие в параде Победы на Красной площади принимают более 9 тысяч военнослужащих. В ходе мероприятия на главной площади столицы пройдут 70 единиц техники, а в небе пролетят две авиагруппы.