Парад Победы проходит на Красной площади в Москве

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

На Красной площади в Москве начался парад в честь 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Знаменная группа батальона почетного караула Преображенского полка вынесла на площадь флаг России и Знамя Победы – боевое знамя 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. Церемония выноса символов состоялась под композицию "Священная война".

Парадом командует главком Сухопутных войск генерал Олег Салюков. После его доклада исполняющий обязанности министра обороны РФ Сергей Шойгу объедет парадные расчеты.

На центральной трибуне за парадом наблюдает президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин, который выступит с традиционной речью перед началом прохождения пеших колонн.

Также на параде присутствуют лидеры Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Кубы, Лаоса, Гвинеи-Бисау.

Участие в параде Победы на Красной площади примут более 9 тысяч военнослужащих. В ходе мероприятия на главной площади столицы пройдут 70 единиц техники, а в небе пролетят две авиагруппы.

Ко Дню Победы в Москве запустили видеоролики, посвященные памяти участников ВОВ и мероприятиям "Бессмертного полка" почти на 1,7 тысячи цифровых экранов. Помимо этого, по Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена курсирует тематический поезд в честь подвигов советского народа в годы войны. Праздник 9 Мая завершится салютом, который можно будет наблюдать на панорамной площади у комплекса "Воробьевы горы" и на смотровой площадке МГУ.

В свою очередь, МВД РФ в период празднования Дня Победы уделит особое внимание антитеррористической защите.

