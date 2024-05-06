Почти 1,7 тыс цифровых экранов будут показывать видеоролики к 9 Мая в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Почти 1,7 тысячи цифровых экранов будут транслировать видеоролики ко Дню Победы в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента СМИ и рекламы.

В сообщении отметили, что операторы наружной рекламы 9 мая проведут в столице памятную акцию. В течение всего Дня Победы на всех цифровых билбордах, а также на работающих на зданиях медиаконструкциях будут показываться ролики, посвященные памяти участников ВОВ и мероприятиям "Бессмертного полка", которые будут проходить по всей России в различных форматах.

Мемориальные ролики не будут прерываться на рекламу, уточнили в департаменте. Также там подчеркнули, что данная акция станет крупнейшей в своем роде.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене совместно с Музеем Победы запустили тематический поезд, посвященный подвигам советского народа в годы ВОВ. Каждый вагон оформлен в память о героических событиях и людях. Поезд будет курсировать полгода на Арбатско-Покровской линии.