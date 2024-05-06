06 мая, 17:50Общество
Маргарита Симоньян рассказала о семейных традициях в День Победы
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Маргарита Симоньян рассказала в интервью телеканалу Москва 24, как в ее семье принято отмечать 9 Мая.
По словам Симоньян, она всегда чувствовала, что этот праздник – особый.
"В детстве да, мне кажется, было такое ощущение приподнятости, гордости, ожидания", – вспомнила она.
Большое интервью с главным редактором телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня" Маргаритой Симоньян смотрите на телеканале Москва 24 6 мая в 18:30.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отчитала журналиста за заданный ей вопрос о Дне Победы. Представитель одного из СМИ спросил, планирует ли Захарова праздновать 9 Мая, чем возмутил дипломата. "Как вы можете такие мне вопросы задавать, буду ли я отмечать 9 Мая? Для меня это святой праздник", – ответила представитель российского внешнеполитического ведомства.