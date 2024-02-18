Симоньян призвала не стесняться слова "русский"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян призвала перестать стесняться слова "русский" и законодательно решить вопрос о российском гражданстве по этническому признаку для соотечественников, проживающих за пределами страны. Об этом журналистка заявила в интервью телеканалу "Россия 1".

"Хватит нам стесняться себя, хватит нам стесняться слова "русский"... Я просто призываю, пока не поздно, законы поменять", – заявила Симоньян.

Она также добавила, что разговоры о присвоении российского гражданства русским людям, проживающим за границей, обсуждается давно, однако все еще не сдвинулся с мертвой точки. Помимо этого Симоньян отметила, что ряд зарубежных государств используют эту практику и наделяют гражданством по этническому признаку.

"Можешь доказать, что ты этнический немец, справку, что бабушка у тебя там была? Пожалуйста, welcome", – отметила журналист.

Ранее правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.