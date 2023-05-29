В РФ предложили дополнить программу переселения институтом репатриации

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Российское министерство внутренних дел предложило внести изменения в государственную программу по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей, и утвердить институт репатриации.

"Пункт 6 дополнить подпунктом "а1" следующего содержания: репатриант – соотечественник, изъявивший желание переселиться в РФ, из числа граждан РФ, постоянно проживавших за рубежом по состоянию на 24 февраля 2022 года, бывших граждан РФ, лиц, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и состоявших в прошлом в гражданстве бывшего СССР", – передает ТАСС указ проекта.

Помимо этого, МВД предложило причислить к репатриантам те лица, у которых есть родные по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах границы РФ и имевших соответствующую гражданскую принадлежность.

Ранее Владимир Путин утвердил документ о лишении приобретенного гражданства России за дискредитацию ВС РФ и за действия, создающие угрозу национальной безопасности. Мера грозит в том числе за преступления террористического характера, тяжкие преступления против страны, преступления в сфере оборота наркотиков и психотропных веществ, а также подделку документов.