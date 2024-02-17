17 февраля, 10:58Политика
Кабмин РФ упростил условия программы переселения для репатриантов
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.
Как отмечается в сообщении ведомства, соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Соответсвующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Сообщается, что для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.
Также в сообщении правительства отмечается, что постановление было подготовлено в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, в том числе – из недружественных стран.
Ранее министерство внутренних дел России предложило внести изменения в государственную программу по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей, и утвердить институт репатриации.
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