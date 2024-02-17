Кабмин РФ упростил условия программы переселения для репатриантов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство РФ упростило условия участия в программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Как отмечается в сообщении ведомства, соотечественникам, проживающим за рубежом, станет проще присоединиться к государственной программе содействия добровольному переселению в Россию. Соответсвующее постановление уже подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Сообщается, что для участия в программе не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

Также в сообщении правительства отмечается, что постановление было подготовлено в рамках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, в том числе – из недружественных стран.

Ранее министерство внутренних дел России предложило внести изменения в государственную программу по оказанию помощи добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за границей, и утвердить институт репатриации.