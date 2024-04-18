Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отчитала журналиста за заданный ей вопрос о Дне Победы.

Представитель одного из СМИ спросил, планирует ли Захарова праздновать День Победы, чем возмутил дипломата.

"Как вы можете такие мне вопросы задавать, буду ли я отмечать 9 Мая? Для меня это святой праздник", – передает слова представителя российского внешнеполитического ведомства ТАСС.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявил, что в этом году в параде Победы будут задействованы свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники, а также авиация. По его словам, в пешую колонну войдут военные полки, батальоны и роты, которые будут разделены по видам войск ВС РФ, а также бойцы СВО и женщины, находящиеся на службе.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль позже предоставит информацию о том, пригласит ли Москва на праздничный парад в День Победы иностранных лидеров.