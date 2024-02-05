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Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала британскому журналисту Стивену Розенбергу о ситуации в девяностых годах прошлого века в РФ. Содержание беседы она пересказала в эфире телеканала "Россия 1" на программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Она объяснила, что в ходе встречи кандидата в президенты Владимира Путина со своими доверенными лицами частный гость его пресс-конференций задал вопрос, почему именно такой лидер стал бы лучшим выбором для России. Симоньян ответила, что россияне не спрашивают такие вопросы по причине их очевидности.

"Вы не помните, как пенсионеры с вилами и с кольями у нас, в России, перекрывали мосты, захватывали железнодорожные переезды?" – рассказала она западному журналисту, вспомнив о пенсии, которую либо не платили, либо ее суммы не обеспечивали даже минимальные нужды.

Главред RT уточнила, что в те годы российской молодежи насаждали чувство презрения к собственной истории. Вместе с этим Симоньян вспомнила, что была единственной получательницей президентской стипендии в Краснодарском крае.

"Моя президентская стипендия <...> составляла 12 долларов. <...> Сейчас – 30 тысяч рублей. Это не огромные деньги, но достаточные хотя бы для того, чтобы прокормиться. <...> Почти 300 долларов. Тоже может быть и больше, но перемены же разительные", – отметила она.



Также Симоньян назвала одной из главных проблем того времени сепаратизм. Журналистка вспомнила, что в те годы Сочи "хотел отделиться" от Краснодарского края, сам край – от остальной РФ, а в Адыгее находили схроны террористов, которые якобы готовились к большой войне.



"Вы понимаете, что дома, взрывавшиеся в Москве, – это ваша вина, вы в этом участвовали. Как ваша вина сейчас – в гибели людей в Лисичанске, гибели людей в Белгороде. Беслан, "Норд-Ост" – это ваша прямая вина. Вы это делали зачем, если вы не хотели нам зла? Молчание", – заключила она.

Также главред издания подытожила, что на фоне специальной военной операции было бы странным, если бы президентом России стал бы кто-либо другой.

Россия неоднократно сталкивалась с терроризмом в разных его проявлениях и лучше других знает, как с ним бороться, рассказывал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что в Кремле хранят память о трагедии "Норд-Оста". Теракт на Дубровке он назвал чудовищным.

Удар украинской армии по Лисичанску стал еще одним доказательством преступной сущности киевского режима и того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) окончательно превратились в террористическую организацию, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она уверена, что данный теракт стал "благодарностью" Киева за финансовую поддержку стран Евросоюза.

Город Лисичанск, расположенный в ЛНР, попал под обстрел ВСУ 3 февраля. Пекарня, по которой была произведена атака, была гражданским объектом, совмещенным с кафе. По информации спасателей, всего погибли 28 человек, а 10 были спасены из-под завалов.

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