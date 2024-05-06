Поезд с экспозицией Музея Победы запустили в метро Москвы

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Новый тематический поезд, посвященный подвигам советского народа в годы Великой Отечественной войны, запустили совместно с Музеем Победы на Арбатско-Покровской линии столичного метрополитена. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Каждый вагон оформили в память о героических событиях и людях.

"В поезде мы разместили экспозицию "Подвиг Народа", а каждый вагон посвятили определенной теме. Например, в одном из вагонов пассажиры смогут узнать больше о защите Брестской крепости, а в другом – о достижениях и изобретениях советских врачей в тылу", – уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Тематический состав будет курсировать 6 месяцев.

Ранее более 4 тысяч декоративных элементов установили в столице ко Дню Победы 9 Мая. Основным цветом для оформления города стал цвет Знамени Победы – красный. Так, на въездах в столицу установили декоративные сооружения в честь праздника и города-героя, а у станций метрополитена, на вокзалах, набережных и в других местах – флаги.

До этого стало известно, что праздничный салют запустят в Москве 9 мая, из-за чего изменится работа канатной дороги на Воробьевых горах. Наблюдать за салютом можно будет на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса "Воробьевы горы" и смотровой площадке МГУ.

