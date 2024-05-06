Праздничный салют пройдет в Москве 9 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Праздничный салют запустят в Москве 9 мая, из-за чего изменится работа канатной дороги на Воробьевых горах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК "Воробьевы горы".

Наблюдать за салютом можно будет на панорамной событийной площади Аллеи спортивной славы комплекса "Воробьевы горы" и смотровой площадке МГУ.

Из-за салюта Московская канатная дорога откроется 9 мая в 11:00. При этом с 16:00 до 20:30 для посадки и высадки будет работать только станция "Воробьевы горы", а в 21:00 трасса закроется.

Ранее москвичей пригласили посетить 9 мая колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ. Для гостей запланированы выступление музыкантов, световое шоу и акция "Георгиевская ленточка".

Кроме того, с 9 по 12 мая с 20:30 до 22:00 на аттракционе будет проходить праздничное световое шоу. Колесо обозрения окрасится в золотисто-красные цвета в честь 9 Мая.