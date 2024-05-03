Шойгу: в параде Победы в Москве примут участие более 9 тысяч человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы. Об этом рассказал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом ВС РФ.

"В состав пешей колонны включены полки по видам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр", – уточнил он.

По словам министра, на Красной площади можно будет увидеть и участников СВО. В конце всего мероприятия над городом пролетят авиационные группы "Русские витязи" и "Стрижи". Генеральная репетиция парада Победы пройдет 5 мая.

Глава Минобороны РФ также уточнил, что парады Победы пройдут в 7 городах-героях и 18 городах, где находятся штабы военных округов, флотов и общевойсковых армий. Помимо этого, в 314 населенных пунктах проведут торжественные мероприятия с участием войск гарнизонов.

"Всего в праздновании будут задействованы около 150 тысяч человек и двух с половиной тысяч образцов вооружения и военной техники", – заключил Шойгу.

Ранее стало известно, что общероссийская акция "Бессмертный полк" может пройти с 1 по 12 мая, в том числе на общественном, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти". Сопредседатель центрального штаба движения заявила, что в этом году может продолжиться формат "Бессмертный полк на воздухе". Сотрудники штаба уже направили предложения разместить портреты известных летчиков в аэроклубы и предприятия, которые пользуются авиационным транспортом.

