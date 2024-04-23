Акция "Бессмертный полк" может пройти с 1 по 12 мая в России

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Общероссийская акция "Бессмертный полк" может пройти с 1 по 12 мая, в том числе на общественном, водном и воздушном транспорте, в формате "Галереи памяти". Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева во время пресс-конференции о форматах акции в 2024 году.

По словам Цунаевой, центральный штаб "Бессмертного полка" подготовил письма и обратился в учреждения, предприятия, заводы, фабрики, министерства и ведомства, для того чтобы организовать форматы памяти, связанные с родственниками сотрудников этих организаций.

Сопредседатель штаба рассказала, что в России могут разместить портреты героев ВОВ на транспортных средствах. Кроме того, организаторы предложили устанавливать на рабочих судах, прогулочных и речных трамваях портреты отличившихся в годы ВОВ людей, а также родных и близких членов экипажа.

Цунаева отметила, что в этом году может продолжиться формат "Бессмертный полк на воздухе". Сотрудники штаба уже направили предложения разместить портреты известных летчиков в аэроклубы и предприятия, которые пользуются авиационным транспортом.

"Еще один формат, который стал востребован, и мы тоже его предлагаем продолжить, – это "Галереи памяти", – передает ТАСС слова сопредседателя штаба.

Портреты героев ВОВ, кавалеров ордена Славы, героев Советского Союза с информацией о них и их подвигах предложили разместить в публичных местах, парках и скверах. В Ассоциации ветеранов СВО выступили с инициативой к участникам спецоперации вспомнить своих предков, которые сражались с нацизмом в 20-м веке.

Ранее в Минпросвещения России порекомендовали провести 9 мая в школах торжественные линейки, посвященные Дню Победы. Глава ведомства Сергей Кравцов отметил, что участие в мероприятии добровольное как для учеников, так и для родителей.