Волонтеры Москвы проведут патриотические акции в преддверии Дня Победы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные волонтеры организуют патриотические акции, приуроченные к празднованию Дня Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комитет общественных связей и молодежной политики Москвы.

"С 3 по 5 мая в столице пройдет акция "Спасибо Герою". В городских парках более 100 волонтеров Москвы помогут всем желающим заполнить открытку с пожеланиями для героев нашей страны", – отметили в пресс-службе комитета.

Акция "Улицы Героев" будет проходить в период с 6 по 8 мая. Около 250 волонтеров будут раздавать прохожим письма-треугольники и рассказывать о подвигах героев Великой Отечественной войны. Всего подготовлено 15 тысяч листовок.

Кроме того, с 6 по 10 мая в трех аэропортах и на семи вокзалах волонтеры будут встречать ветеранов, приезжающих в Москву на празднование Дня Победы. Все участники акций прошли предварительное обучение.

Ранее в Зале Славы Музея Победы на Поклонной горе состоялся торжественный митинг, посвященный предстоящему Дню Победы.

Все присутствующие почтили память павших за Родину минутой молчания. После этого состоялась церемония возложения цветов ротой почетного караула Московского Кремля, гостями, а также сотрудниками УФНС России по столице и инспекций Москвы.

