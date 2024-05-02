Столичные школьники смогут посетить патриотические мероприятия к 9 Мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве для столичных школьников проведут цикл патриотических мероприятий, посвященных Дню Победы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки.

Мероприятия пройдут в школах и учреждениях дополнительного образования.

Помимо этого, во вторник, 7 мая, в Парке Победы состоится героико-патриотическая акция "Я – наследник Победы", в которую войдут торжественный митинг, военно-спортивные и интеллектуальные соревнования для команд образовательных и детских общественных организаций. Участниками станут воспитанники центра внешкольной работы "Синегория".

До 9 мая на музыкальные и поэтические встречи, конкурсы и концерты приглашают дворцы творчества детей и молодежи "На Стопани", "Севастополец", "Хорошево", "Гермес", "Радость", "Преображенский", "Неоткрытые острова", "Бибирево", "На Миусах", "На Таганке", а также дворцы творчества имени Косарева и Гайдара.

Кроме того, в рамках акции "Верни Герою имя" юнармейцы приведут в порядок обелиски и мемориалы защитников Отечества и воинские захоронения.

До этого стало известно, что в Музее Победы на Поклонной горе проведут бесплатные мероприятия в рамках празднования Дня Победы 9 мая. Так, участников ждут театральный фестиваль, выставки, концерты и кинопоказы. Отмечается, что в 10 часов утра на площадке начнется прямая трансляция парада на Красной площади, а 2 часа спустя гостям будут раздавать георгиевские ленточки.