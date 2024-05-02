Музей Победы пригласил москвичей на бесплатные мероприятия к 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Музее Победы на Поклонной горе пригласили жителей и гостей столицы на бесплатные мероприятия в рамках празднования Дня Победы 9 мая. Об этом пишет портал мэра и правительства со ссылкой на пресс-службу площадки.

"В честь 79-летия Победы в Великой Отечественной войне для посетителей подготовили насыщенную программу. Их ждет театральный фестиваль, выставки, концерты и кинопоказы. Мероприятия бесплатные, на некоторые понадобится предварительная регистрация", – указали там.

По их данным, выставочные залы будут бесплатными, кроме "Подвига народа" и "Битва за Москву. Первая Победа!". Попасть в музей можно с 10 до 20 часов, а вход а филиал на Поклонной горе музея "Главные оружейные реликвии армии" ("Г.О.Р.А.") – до 22 часов.

9 мая в 10 часов утра на площадке начнется прямая трансляция парада на Красной площади, а 2 часа спустя гостям будут раздавать георгиевские ленточки. Тогда же в зале "Жуков" начнется музыкальный спектакль "Поклонимся великим тем годам…" учебного театра и духовного оркестра Колледжа музыкально-театрального искусства имени Вишневской.

В 13 часов на выставке "Подвиг народа" пройдут литературные чтения, в 14 часов в зале "Конев" проведут встречу с внуками маршала Ивана Конева, а в "Зале полководцев" артисты театра Табакова представят литературно-музыкальную композицию, где через 1,5 часа выступит детский музыкальный театр "Домисолька", а в 17 часов начнется концерт "Песни о Победе".

Возле стен музея в 15 часов состоится концерт "Фанфары Победы" при участии свыше 300 юных музыкантов, в "Зале Долгих" с 12 до 18 часов пройдет театральный марафон от московских школ, а с 12 до 15 часов в южном буфете главного здания музея все желающие смогут присоединиться к квизу "У Победы – две Катюши". Для последнего мероприятия нужна предварительная регистрация. В различных залах в 14, 15, 16 и 17 часов начнутся кинопоказы новых и советских отечественных фильмов, посвященных войне, – "Суворовец. 1944", "Блокадный футбол", "Блиндаж" и "В небе "ночные ведьмы".

На территории музея "Г.О.Р.А." с 11:00 до 20:30 будут концерт и спектакль, все гости также смогут увидеть выставку реликвий, найденных поисковиками на полях сражений войны и моделей военных кораблей XX и XXI веков, а с 11 до 16 и с 10 до 18 часов пройдут мастер-классы по сборке судомоделей и масштабных моделей из пластика соответственно.

Ранее сообщалось, что 1 мая в столичном Музее Победы начали акцию "Стена Памяти". До 9 мая все желающие могут прикрепить на "Стену Памяти" портрет своего родственника, который участвовал в войне.