Москвичам напомнили о перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта временно перекроют в центре и на юге-востоке столицы в связи с проведением парада Победы 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Дептранс.

С 05:00 до 08:00 ограничения будут введены:

в Проектируемом проезде № 3502;

на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;

на Марксистской улице;

на Таганской площади;

на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;

на Самотечной эстакаде;

в Маяковском тоннеле;

на Большой Садовой улице;

на Садовой-Кудринской улице.

Парковка будет недоступна до 13:00.

С 05:30 для движения перекроют следующие участки:

на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара;

на 1-й Тверской-Ямской улице;

на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;

на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных.

Кроме того, ограничения вновь введут с 10:00 9 мая на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.

С 05:00 до 13:00 на Таганской улице, в переулке Маяковского, в Марксистском переулке и на улице Александра Солженицына организуют двустороннее движение.

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На участках ограничений также временно закроют подземные пешеходные переходы. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность и планировать свой маршрут заранее.

Фото: i.transport.mos.ru

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая. Автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый – 274. Между Солнцевом и станцией "Беляево" горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова – 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.