Движение в центре Москвы перекрыто

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 08:50

Транспорт

Москвичам напомнили о перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 9 Мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта временно перекроют в центре и на юге-востоке столицы в связи с проведением парада Победы 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Дептранс.

С 05:00 до 08:00 ограничения будут введены:

  • в Проектируемом проезде № 3502;
  • на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
  • на Марксистской улице;
  • на Таганской площади;
  • на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
  • на Самотечной эстакаде;
  • в Маяковском тоннеле;
  • на Большой Садовой улице;
  • на Садовой-Кудринской улице.

Парковка будет недоступна до 13:00.

С 05:30 для движения перекроют следующие участки:

  • на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара;
  • на 1-й Тверской-Ямской улице;
  • на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
  • на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных.

Кроме того, ограничения вновь введут с 10:00 9 мая на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.

С 05:00 до 13:00 на Таганской улице, в переулке Маяковского, в Марксистском переулке и на улице Александра Солженицына организуют двустороннее движение.

1 из 7

На участках ограничений также временно закроют подземные пешеходные переходы. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность и планировать свой маршрут заранее.

Фото: i.transport.mos.ru

Ранее сообщалось, что несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая. Автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый – 274. Между Солнцевом и станцией "Беляево" горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова – 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.

Читайте также


транспортгород
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика