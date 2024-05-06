06 мая, 08:50Транспорт
Москвичам напомнили о перекрытиях в центре и на юго-востоке столицы 9 Мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Движение транспорта временно перекроют в центре и на юге-востоке столицы в связи с проведением парада Победы 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на Дептранс.
С 05:00 до 08:00 ограничения будут введены:
- в Проектируемом проезде № 3502;
- на Волгоградском проспекте от Люблинской улицы до Абельмановской улицы;
- на Марксистской улице;
- на Таганской площади;
- на улице Земляной Вал от Большого Дровяного переулка до Старой Басманной улицы;
- на Самотечной эстакаде;
- в Маяковском тоннеле;
- на Большой Садовой улице;
- на Садовой-Кудринской улице.
Парковка будет недоступна до 13:00.
С 05:30 для движения перекроют следующие участки:
- на Тверской улице от Моховой улицы до Тверского бульвара;
- на 1-й Тверской-Ямской улице;
- на Моховой улице от улицы Воздвиженки до Тверской улицы;
- на Москворецкой, Кремлевской, Гончарной, Котельнической, Устьинской, Подгорской, Софийской, Раушской, Болотной, Садовнической и Пречистенской набережных.
Кроме того, ограничения вновь введут с 10:00 9 мая на участках Волгоградского проспекта и Садового кольца.
С 05:00 до 13:00 на Таганской улице, в переулке Маяковского, в Марксистском переулке и на улице Александра Солженицына организуют двустороннее движение.
На участках ограничений также временно закроют подземные пешеходные переходы. В связи с этим горожан призвали соблюдать внимательность и планировать свой маршрут заранее.
Фото: i.transport.mos.ru
Ранее сообщалось, что несколько маршрутов городского транспорта изменятся в Москве с 9 мая. Автобусы маршрутов 42 и 374 объединятся в новый – 274. Между Солнцевом и станцией "Беляево" горожане могут воспользоваться автобусами 752, на улицах Коштоянца и Удальцова – 793. Транспорт по этим направлениям будет ходить чаще.