В посольстве РФ в Стокгольме прошла акция "Бессмертный полк"

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В акции "Бессмертный полк", прошедшей в посольстве России в Швеции, приняли участие сотрудники российских загранучреждений в Стокгольме. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня в посольстве России в Швеции прошел "Бессмертный полк". <...> участники почтили память своих героических предков, внесших бесценный вклад в общее дело Победы над фашизмом", – говорится в сообщении.

Накануне на Поклонной горе в Москве прошла акция "Вальс Победы". Уточняется, что участие в ней приняли около 150 человек. В рамках танцевального флешмоба на площади выступили детский коллектив Flash-dance, участники "Московского долголетия" и посетители музея.

До этого глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что в параде Победы, который пройдет на Красной площади в Москве 9 мая, будут задействованы свыше 9 тысяч человек, 70 единиц техники и две авиагруппы.

По его словам, в состав пешей колонны включены полки по видам войск, расчеты от суворовских, нахимовских, кадетских и музыкального училищ, юнармейцев, женщин-военнослужащих, казаков и сводный военный оркестр