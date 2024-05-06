06 мая, 07:58Политика
Президент Киргизии примет участие в параде Победы в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Президент Киргизии Садыр Жапаров примет участие в параде Победы в Москве. Об этом со ссылкой на пресс-службу президента республики сообщает ТАСС.
"Президент КР Садыр Жапаров примет участие в юбилейном саммите Евразийского экономического союза 8 мая и параде Победы в Москве 9 мая", – указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что на саммите Евразийского экономического союза планируется подписание ряда важных документов.
Ранее сообщалось, что в Москве 5 мая прошла генеральная репетиция парада Победы. Сперва почетный караул внес на Красную площадь российский флаг и Знамя Победы – штурмовой флаг 150-й Идрицкой стрелковой дивизии.
После этого состоялся объезд выстроившихся парадных расчетов, затем проследовали пешие колонны, разделенные по родам войск, далее проехала механизированная колонна техники. Завершилась репетиция полетом истребителей МиГ-29 и штурмовиков Су-25.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что в параде Победы на Красной площади в 2024 году будут задействованы свыше 9 тысяч человек и 75 единиц техники.
Колонна военной техники прошла по Тверской улице перед репетицией парада Победы