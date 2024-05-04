Предпраздничная профилактика Вечного огня прошла в Москве

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты "Мосгаза" провели традиционную профилактику Вечного огня в Александровском саду в преддверии 79-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.

Процесс занял 40 минут. Сперва специалисты перенесли пламя с помощью специального факела на временную горелку, затем приподняли и отнесли в сторону звезду с мемориального комплекса.

Затем они разобрали основную горелку и поменяли запальники. Когда все работы завершились, пламя вернули на место с помощью специального факела.

Накануне заммэра Москвы по вопросам благоустройства Петр Бирюков напомнил, что традицию предпраздничной профилактики проводят 57 лет, с 8 мая 1967 года, когда огонь в первый раз зажгли.

По словам Бирюкова, мемориал оснащен системой тройного резервирования – три камеры и столько же специальных запальников с платиновой нитью накаливания поддерживают постоянный процесс горения, защищая пламя от дождя, снега и ветра.

В столице также прошла репетиция авиационной части парада Победы. Над Москвой пролетели не менее двух групп истребителей Су-27 и штурмовики Су-25. Во время полетов самолеты оперативно-тактической авиации окрасили небо цветами российского флага с помощью цветного дыма.